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Finance.kz
Finance.kz
16.12.2019

Американка стала обладательницей $37,2 млн из-за банковской ошибки

Продавец обувного магазина из города Даллас (штат Техас) стала обладательницей целого состояния по ошибке, которую допустил коммерческий банк, пишет Белта. На устранение проблемы ушло полтора дня, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KTVT.

Американка Рут Баллун после работы в магазине непромокаемой обуви решила проверить баланс своего банковского счета. Продавщица обнаружила, что на ее карту поступили более $37,2 млн. «Я надеялась на то, что кто-то на самом деле подарил нам эти миллионы», — прокомментировала женщина, связывая такой неожиданный подарок с наступающим католическим Рождеством.

О своем неожиданном богатстве женщина поспешила рассказать супругу. Успела продавщица также выстроить планы на свое состояние. Она решила заплатить десятину, некоторую часть финансов отдать на пожертвование, а остальные средства вложить в недвижимость. Рут Баллун обратилась в банк за точной информацией. Там ей сообщили о технической ошибке, которую постарались устранить в ближайшее время. «Я побывала миллионером и даже сделала скриншот, чтобы иметь возможность потом рассказать о случившемся», — продолжила американка.

«10 декабря наша клиентка внесла на депозит денежные средства в иностранной валюте. Ввиду колебаний курсов все переводы в иностранной валюте должны вноситься в нашу систему вручную в резервном офисе. Наш представитель допустил ошибку при заполнении граф транзакции», — пояснили телекомпании CBS в банке. Его сотрудники заверили, что такую существенную ошибку удалось бы выявить и устранить даже без обращения американки.

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