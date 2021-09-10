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10.09.2021

Amazon запускает продажи телевизоров собственного производства

Amazon запускает продажи телевизоров собственного производства

Американская компания Amazon запускает в продажу линейку телевизоров Fire TV собственного производства.

Американская компания Amazon запускает в продажу линейку телевизоров Fire TV собственного производства. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе компании.

Как рассказал представитель Amazon Дэниэл Рош, компания "переосмыслила возможности телевизоров и создала свой на основе" голосового помощника Alexa. Все устройства управляются голосом на большом расстоянии и оснащены функцией Smart TV. Экраны поддерживают разрешение 4K Ultra HD. Линейка включает две серии: Omni и более бюджетную 4-Series.

Телевизоры серии Fire TV Omni представлены пятью моделями с диагональю экрана от 43 до 75 дюймов. Цена младшей модели - $409,99. Стоимость телевизоров серии Fire TV 4-Series начинается от $369,99.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. В настоящее время он является самым богатым человеком в мире с состоянием более $194 млрд.

Фото: ft.com

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Amazon
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