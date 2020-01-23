Гигант электронной коммерции Amazon занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира третий год подряд. Стоимость компании достигла рекордных $220,8 млрд, сообщается в новом исследовании консалтинговой фирмы Brand Finance.

Всего в ТОП попали 44 представителя розничной торговли, совокупная стоимость которых составила около $800 млрд — таким образом, ритейл занял третью позицию по стоимости после технологического и банковского сектора.

ТОП-5 самых дорогих компаний мира по версии Brand Finance:

Amazon — $220,8 млрд Google — $159,72 млрд Apple — $140,52 млрд Microsoft — $117,07 млрд Samsung — $94,49 млрд

Американский ритейлер Walmart Inc. вошел в ТОП-10 самых дорогих брендов, переместившись с 11-й на 8-ю позицию благодаря увеличению стоимости бренда до $77,52 млрд. В Азии самым дорогим брендом владеет банк Industrial & Commercial Bank of China ($80,79 млрд), в Европе — Mercedes-Benz ($65,04 млрд).

Источник: psm7.com