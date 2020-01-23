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Сегодня, в 14:21

Amazon занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира

Гигант электронной коммерции Amazon занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира третий год подряд. Стоимость компании достигла рекордных $220,8 млрд, сообщается в новом исследовании консалтинговой фирмы Brand Finance.

Всего в ТОП попали 44 представителя розничной торговли, совокупная стоимость которых составила около $800 млрд — таким образом, ритейл занял третью позицию по стоимости после технологического и банковского сектора.

ТОП-5 самых дорогих компаний мира по версии Brand Finance:

  1. Amazon — $220,8 млрд
  2. Google — $159,72 млрд
  3. Apple — $140,52 млрд
  4. Microsoft — $117,07 млрд
  5. Samsung — $94,49 млрд

Американский ритейлер Walmart Inc. вошел в ТОП-10 самых дорогих брендов, переместившись с 11-й на 8-ю позицию благодаря увеличению стоимости бренда до $77,52 млрд. В Азии самым дорогим брендом владеет банк Industrial & Commercial Bank of China ($80,79 млрд), в Европе — Mercedes-Benz ($65,04 млрд).

Источник: psm7.com

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