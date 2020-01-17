Amazon выделит $1 млрд на развитие бизнеса в Индии

В среду, 15 января, на конференции в Нью-Дели основатель Amazon Джефф Безос и руководитель Amazon в Индии Амит Агарвал объявили, что американский гигант электронной коммерции вложит $1 млрд в индийские компании, сообщает PaySpace Magazine. Таким образом Безос собирается помочь представителям малого и среднего бизнеса Индии развиваться в интернете.

Отмечается, что ранее Amazon инвестировала в страну $5,5 млрд.

В течение следующих пяти лет Amazon инвестирует дополнительно $1 млрд для цифровизации микро- и малых предприятий в городах и поселках по всей Индии, помогая им привлечь больше клиентов, чем когда-либо прежде, -Джефф Безос, основатель Amazon.

По словам Безоса, американская компания также нацелена на экспорт товаров местного производства из Индии (в рамках программы «Сделано в Индии», которая поощряет локальные индийские предприятия производить продукцию) на сумму в $10 млрд к 2025 году.

Почти полумиллиарда людей в Индии впервые за последнее десятилетие получили доступ к интернету. Но большинство малых предприятий, которые разбросаны по десяткам тысяч городов и поселков Индии, все еще работают только оффлайн. Крупные технологические компании Google, Facebook и Microsoft ранее запустили ряд инструментов, которые помогут таким индийским фирмам расширить присутствие в Интернете и принимать цифровые платежи.

По словам главы Amazon, компания собрала более 500 тыс торговцев в Индии. Среди них тысячи ритейлеров увеличили прибыльность своего бизнеса, начав продавать свою продукцию на 12 торговых площадках Amazon по всему миру.

При этом не все индийские ритейлеры положительно относятся к американскому маркетплейсу. Конфедерация торговцев Индии (Confederation of All India Traders — CAIT), которая представляет более 60 млн продавцов страны, заявила, что она организовывала акции протеста в 300 городах страны. Представители организации отметили, что они протестовали против грабительских цен и других антиконкурентных методов, используемых Amazon.

При этом, согласно исследованию Nasscom и PwC India, в ближайшие три года рынок электронной коммерции Индии достигнет $150 млрд.