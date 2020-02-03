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Вчера, в 14:52

Amazon стала крупнейшим рекламодателем в мире

В 2019 году компания потратила на рекламу $11 млрд. Это 2% всех расходов на рекламу, подсчитали в GroupM.

  • Онлайн-ритейлер Amazon стал крупнейшим рекламодателем в мире — на него пришлось 2% мировых рекламных расходов, подсчитал один из ведущих рекламных холдингов GroupM.
  • Годовые расходы онлайн-ритейлера на рекламу по итогам 2019 года выросли на 34% ($2,8 млрд) и достигли $11 млрд. За десять лет компания увеличила рекламные расходы в 20 раз: с $593 млн в 2009 году до $11 млрд в 2019 году.
  • Продажи Amazon выросли на 20% до $280,5 млрд, говорится в годовом отчёте. Общие расходы на маркетинг составили $18,9 млрд: $11 млрд на рекламу и около $7,9 млрд на прочие расходы.
  • Предыдущим крупнейшим рекламодателем была корпорация Procter & Gamble. В 2019 году расходы на рекламу P&G упали на $350 млн до $6,8 млрд. Прочие расходы, связанные с маркетингом, составили $19,1 млрд.
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