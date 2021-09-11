Amazon разрабатывает POS-решение для конкуренции с PayPal и Shopify

По сообщениям инсайдеров, проект Santos от Amazon работает над POS-решением для торговых точек, чтобы составить конкуренцию таким отраслевым гигантам, как PayPal и Shopify, передает psm7.com.

Согласно внутреннему документу Amazon, решение, разработанное для сторонних розничных продавцов, будет обрабатывать транзакции как в интернете, так и в оффлайн-точке, а также предлагает технологические возможности, которые позволяют проводить анализ данных по запасам и другие бизнес-функции.

Также система будет предлагать варианты оформления заказа на Amazon, будет подключена к сервисам Prime, доставке Flex и системе идентификации по отпечатку ладони.

Project Santos — это специальная (некогда секретная) рабочая группа, созданная Amazon в прошлом году с целью разработки инноваций, чтобы конкурировать в первую очередь с канадским гигантом Shopify.

«Это позволит нашим клиентам из малого бизнеса объединить управление своими онлайн- и офлайн-каналами, включая инвентарь, использовать Amazon One для бесконтактной идентификации и оплаты, а также предложить настраиваемую программу лояльности, которая может использовать преимущества Prime», — говорится в документе Amazon.

Фото: ixbt.com