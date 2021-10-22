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В прошлую пятницу, в 13:10

Amazon открыла в США первый в своем роде завод по производству робототехники

Amazon открыла в США первый в своем роде завод по производству робототехники

Amazon объявила об открытии первого в своем роде завода по производству робототехники в Вестборо, штат Массачусетс.

Новый завод расширит производственные мощности Amazon Robotics в США и будет способствовать росту компании в регионе.

На территории площадью 350 тыс. квадратных футов разместятся корпоративные офисы, исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории и производственные площади в дополнение к нынешней площадке Amazon Robotics в Норт-Рединге, штат Массачусетс.

«Вместе эти два объекта служат эпицентром инноваций компании в области робототехники», — отмечается в пресс-релизе.

Основным направлением деятельности нового предприятия будет производство мобильных приводов. С 2012 года, когда Amazon впервые начала внедрять робототехнику на своих объектах, компания создала более миллиона новых рабочих мест по всему миру, развернув на своих объектах более 350 000 приводных устройств. Эти приводные устройства и другие роботизированные технологии работают в тесном контакте с сотрудниками, помогая им безопасно и надежно выполнять заказы клиентов.

Новый завод создаст более 200 новых рабочих мест в Массачусетсе. Ранее на этой неделе Amazon объявила, что нанимает 150 тыс. сезонных рабочих, в том числе 1500 в Массачусетсе. В США Amazon инвестирует $1,2 млрд в повышение квалификации более 250 тыс. сотрудников к 2025 году, чтобы помочь им перейти на более высокооплачиваемые и востребованные рабочие места.

Фото: Reuters

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СШАAmazon
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