Amazon опроверг сообщения о том, что скоро начнет принимать криптоплатежи

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon опроверг сообщения СМИ о том, что к концу года якобы может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на заявление компании.

В заявлении Amazon называет эти сообщения "сфабрикованными". Вместе с тем ритейлер признал, что рассматривает возможные варианты использования цифровой валюты.

"Мы полагаем, что будущее будет строиться на новых технологиях, которые позволяют проводить современные, быстрые и недорогие платежи, и надеемся как можно быстрее довести это будущее для покупателей Amazon", — цитирует агентство заявление компании.

В понедельник издание Business Insider сообщило, что Amazon скоро может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте. По мнению издания, о таких планах свидетельствует недавно опубликованная ритейлером вакансия продуктового лидера (product lead). В ее описании говорится, что в команду требуется специалист для "разработки стратегии компании по цифровой валюте и блокчейну и дорожной карты продукта".

Издание City A.M. в свою очередь написало со ссылкой на источник, что Amazon к концу года может начать принимать платежи в биткоинах.

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.