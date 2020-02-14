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Amazon добился приостановки контракта Пентагона с Microsoft

В четверг американский судья удовлетворил просьбу Amazon о временной приостановке контракта между Министерством обороны США и Microsoft по облачным вычислениям стоимостью до $10 млрд. Причиной такой просьбы, по словам Amazon, стало неправомерное влияние президента страны Дональда Трампа, как сообщает агентство Reuters.

Компания Amazon, которая с большой вероятностью могла бы получить этот контракт, в ноябре прошлого года подала иск — всего спустя несколько месяцев после того, как контракт был заключен между Министерством обороны страны и Microsoft. Президент США подверг главу Amazon Джеффа Безоса публичному осмеянию и многократно критиковал его детище.

В иске говорится, что «решение Министерства обороны полно вопиющих ошибок, ставших результатом неправомерного давления со стороны президента Дональда Трампа, который неоднократно осуществлял публичные и закулисные атаки, чтобы вырвать контракт у Amazon и причинить вред своему предполагаемому политическому врагу Безосу». «Война» между Трампом и Безосом шла и в принадлежащей последнему газете The Washington Post, где помещались оскорбительные замечания в адрес президента страны, но в ответ и сама она подвергалась частым нападкам.

До начала реализации контракта в пятницу Пентагон заявил, что разочарован решением суда. По мнению его пресс-секретаря, подполковника Роберта Карвера, «действия, предпринятые в ходе этого судебного процесса, неоправданно замедлили реализацию стратегии модернизации Министерства обороны и лишили наших солдат того набора возможностей, в которых они срочно нуждаются». Он также добавил, что Пентагон по-прежнему уверен в правильности присуждения контракта об объединенной инфраструктуре защиты предприятий (JEDI) облачных вычислений не Amazon, а Microsoft. Цель контракта — предоставить военным лучший доступ к данным и технологиям из удаленных мест.

Акции Amazon закрылись на отметке в 0,4%, в то время как акции Microsoft упали до 0,5%. Если Microsoft уверяет, что «доверяет Министерству обороны и верит, что факты покажут, что был проведен детальный, тщательный и справедливый процесс», то его конкурент — подразделение Amazon по облачным вычислениям (Amazon Web Services) — заявило: оно попытается вызвать Трампа и министра обороны Марка Эспера дать показания под присягой.

Amazon также думает вызвать на допрос других чиновников, причастных к решению по Microsoft: по мнению компании, Трамп в прошлом уже не раз неправомерно вмешивался в правительственные решения.

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Amazon добился приостановки контракта Пентагона с Microsoft
Amazon добился приостановки контракта Пентагона с Microsoft
В четверг американский судья удовлетворил просьбу Amazon о временной приостановке контракта между Министерством обороны США и Microsoft по облачным вычислениям стоимостью до $10 млрд.
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