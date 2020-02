AM Best повысило прогноз по рейтингам «Халык-Life» на «Позитивный»

12 февраля 2020 года международное рейтинговое агентство AM Best подтвердило Компании АО «Халык-Life» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BBB-» и рейтинг финансовой устойчивости на уровне B+ (Good), а также изменило прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный».

По мнению аналитиков агентства, рейтинговое действие в отношении пересмотра прогнозов в сторону позитивного со стабильного отражает улучшение операционных показателей АО «Халык-Life» в последние годы, подкрепленное экономией за счет слияния в 2018 году с АО «Казкоммерц-Life», и хорошей доходностью инвестиций. Кроме того, в 2019 году рентабельность собственного капитала АО «Халык-Life» составила 33% (в 2018 году - 24%).

Рейтинги Компании отражают устойчивость показателей статей баланса АО «Халык-Life», а также удовлетворительные операционные показатели компании. Устойчивость баланса Компании основана на коэффициенте достаточности капитала, который классифицируется AM Best как самый сильный. AM Best ожидает, что капитализация Компании и далее будет оставаться на самом высоком уровне, чему способствуют хорошие операционные результаты и дивидендная политика, которая позволяет поддерживать достаточный уровень нераспределенной прибыли для поддержки стратегических планов роста компании.

AM Best положительно оценивает усовершенствования системы управления капиталом компании, в том числе внедрение риск-ориентированной концепции капитала для оценки его достаточности. Инвестиционный портфель компании консервативен: по состоянию на конец 2019 года на ценные бумаги с фиксированным доходом, денежные средства и банковские депозиты приходится более 90% инвестиций компании.

АО «Халык-Life» является ведущим страховщиком на казахстанском рынке страхования жизни с долей рынка 39% по итогам 2019 года. По результатам 2019 года Компания является крупнейшей компанией по страхованию жизни и занимает лидирующее положение по всем финансовым показателям.

По международному классификатору по рейтингам, долгосрочные рейтинги Компании являются самыми высокими среди компаний по страхованию жизни в Республике Казахстан.