Altyn Bank открыл филиал в городе Шымкенте

Altyn Bank объявляет об открытии филиала в городе Шымкенте. Новый офис стал шестым в филиальной сети банка.

Отделение будет предоставлять полный спектр банковских услуг корпоративным и розничным клиентам, включая private banking. В торжественной церемонии открытия нового филиала Altyn Bank приняли участие почетные гости: аким города Ерлан Айтаханов, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.