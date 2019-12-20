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АО Altyn Bank
АО Altyn Bank
20.12.2019

Altyn Bank открыл филиал в городе Шымкенте

Altyn Bank объявляет об открытии филиала в городе Шымкенте. Новый офис стал шестым в филиальной сети банка. 

Отделение будет предоставлять полный спектр банковских услуг корпоративным и розничным клиентам, включая private banking. В торжественной церемонии открытия нового филиала Altyn Bank приняли участие почетные гости: аким города Ерлан Айтаханов, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.

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АО Altyn Bank
АО Altyn Bank
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