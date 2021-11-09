Alphabet стал третьей компанией в истории, чья капитализация достигла $2 трлн

Холдинг Alphabet Inc., владеющий контрольным пакетом акций компании Google, опубликовал финансовый отчет, в котором говорится, что его капитализация достигла отметки в $2 трлн, сообщает издание Bloomberg. Таким образом, Alphabet стал третьей глобальной компанией, чья рыночная стоимость превысила $2 трлн. Ранее в этом рейтинге было лишь две компании — Apple и Microsoft.

Увеличение капитализации произошло на фоне рекордного роста котировок акций Alphabet в начале недели. Подорожав в среднем на 1,2%, стоимость одной ценной бумаги теперь составляет около $3 тыс. Ощутимое воздействие на движение котировок оказал рост прибыли от продажи рекламных площадей, а также увеличение востребованности облачных сервисов Google.

Напомним, Google пересек отметку в $1 трлн в январе 2020 года. А в конце октября этого года в компании сообщили, что выручка поисковика достигла 14-летнего максимума. При этом в третьем квартале доход Google увеличился на 41% – до $65,12 млрд.

Суммарная прибыль составила $21,03 млрд, что втрое больше, чем до начала пандемии. Рекламный бизнес принес Google $53,13 млрд доходов, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($37,1 млрд).

Фото: cnews.ru