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Первое Кредитное Бюро
Первое Кредитное Бюро
Сегодня, в 7:38

Алматы Су предоставляет информацию о должниках в Первое кредитное бюро

Интеграционные работы проводились с 2019 года. На сегодня в базу данных ПКБ выгружено 6 726 должников из сегмента физических лиц и 326 юридических лица. В среднем алматинцы задолжали по воде по 16 тысяч тенге.

Информация о задолженности предоставляется в кредитных отчетах более 400 кредиторам, что означает повышение риска отказа в кредитовании. Также необходимо отметить, что должники, как правило одинаковые у всех поставщиков коммунальных услуг, поэтому ПКБ настоятельно рекомендует погашать вовремя долги по коммунальным услугам, а также своевременно производить регистрацию/перерегистрацию недвижимости на реальных собственников жилья с целью недопущения некорректности сведений в кредитной истории.

Информация в ПКБ предоставляется исключительно по должникам свыше 90 дней, что относится к статусу негативной информации, которая в соответствии с законодательством предоставляется в бюро без согласия должника. Обновление сведений в бюро субъекты естественных монополий и поставщики коммунальных услуг производят один раз в месяц.

Если просрочки по кредитам даже после их погашения остаются в кредитной истории, то задолженность перед СЕМ/ПКУ после ее погашения, не отображается в кредитной истории.

Этот год ПКБ для себя обозначил годом активной работы с поставщиками коммунальных услуг. При этом уже имеются контракты с другими представителями этой отрасли, о которых пресс-служба ПКБ будет сообщать дополнительно.

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