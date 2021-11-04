AliExpress Россия и Минторговли Казахстана обсудили вопросы сотрудничества через МЦПС Хоргос

Вчера, 3 ноября вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев провел встречу с представителями AliExpress Россия по вопросам сотрудничества с Казахстаном, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

В 2020 году Евразийским межправительственным советом поручено проработать вопросы поэтапного снижения порога беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, приобретаемых физическими лицами для личного пользования в рамках международной электронной торговли.

На сегодняшний день установлен беспошлинный порог в размере 200 евро (либо 31 кг по весу). В случае превышения данного порога оплачивается таможенная пошлина в размере 15% от такого превышения (либо 2 евро/кг).

Вице-президентом по связям с госорганами Алиэкспресс Россия Сергеем Лебедевым было озвучено предложение Министерству торговли РК о сохранении права беспошлинного ввоза.

Вместе с тем, на встрече был обсужден и другой вопрос касательно развития МЦПС Хоргос.

«Так, как товары из Китая в Среднюю Азию доставляется через Восточную Европу, доставка занимает около 60 дней. Это становится непривлекательным для потребителей, после чего он перестает приобретать товары. При снижении до 30 дней снова заметен рост приобретения товаров» - рассказал руководитель направления СНГ Алиэкспресс Россия Дмитрий Андрюхин.

В связи с этим, представителями Алиэкспресс Россия было также озвучено предложение настроить постоянный маршрут для доставки товаров в Казахстан и использовать базу Хоргос для среднеазиатских регионов.

В завершении встречи Ержан Казанбаев отметил, что Казахстан открыт для переговоров и заинтересован в продолжении сотрудничества.

За первое полугодие 2021 года жители Казахстана оформили на платформе AliExpress Россия более 3,7 млн. заказов. По прогнозам, по итогам года в Казахстан будет доставлено более 10 млн. посылок.

Фото: rbc.ru