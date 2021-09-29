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Вчера, в 13:13

Alibaba запретит продажи оборудования для майнинга криптовалюты

Alibaba запретит продажи оборудования для майнинга криптовалюты

Китайская Alibaba сообщила, что с 8 октября запретит продажу оборудования для майнинга криптовалюты на своих платформах.

Китайская Alibaba сообщила, что с 8 октября запретит продажу оборудования для майнинга криптовалюты на своих платформах. Также нельзя будет найти обучающие материалы и ПО для добычи виртуальных валют.

В объявлении компании отмечается, что под запрет попадут все ресурсы и материалы, связанные с добычей таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других.

На прошлой неделе Народный банк Китая анонсировал введение полного запрета на все криптовалютные транзакции. Нелегальными оказались и услуги, которые предоставляют криптобиржи.

Ранее власти провинции Внутренняя Монголия в Китае конфисковали более 10 тыс. устройств для майнинга криптовалюты. К настоящему моменту в регионе уже закрыто 45 площадок по добыче цифровых активов.

Фото: wired.com

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