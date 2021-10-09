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09.10.2021

Alibaba стала самой упоминаемой бумагой на Reddit

Alibaba стала самой упоминаемой бумагой на Reddit

Alibaba стала самой упоминаемой компанией сабреддита WallStreetBets на Reddit в четверг, 7 октября. У гиганта e-commerce более 150 упоминаний, по данным Quiver Quantitative.

Alibaba стала самой упоминаемой компанией сабреддита WallStreetBets на Reddit в четверг, 7 октября. У гиганта e-commerce более 150 упоминаний, по данным Quiver Quantitative, на которые ссылается Seeking Alpha.

За три дня рост бумаг Alibaba на пиках составлял 14,34%. Рост стимулировали несколько событий. 6 октября стало известно, что корпорация Чарли Мангера Daily Journal увеличила долю в акциях Alibaba на 82,7%, купив 136 740 бумаг IT-гиганта. Теперь в портфеле Daily Journal 302 060 бумаг Alibaba стоимостью $44,72 млн.

Также 7 октября в СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден намерен до конца года провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот же день индекс Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает 98 компаний, зарегистрированных в США, но ведущих большую часть своего бизнеса в Китае, поднялся на 5,39%.

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