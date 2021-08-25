Alibaba и Microsoft построят систему защиты от пиратства на блокчейн Ethereum

Американский гигант программного обеспечения Microsoft стремится разработать меры по борьбе с пиратством на Ethereum, используя исследования китайского интернет-гиганта Alibaba и Университета Карнеги-Меллона, говорится в документе, опубликованном исследовательским отделом Microsoft.

Компания Microsoft заявляет, что в партнерстве с Alibaba и Carnegie Mellon новая система, получившая название «Argus», будет работать на общедоступном блокчейне, в то же время позволяя информаторам о пиратстве оставаться анонимными. По словам Microsoft, достижение баланса между конфиденциальностью и прозрачностью было одной из главных проблем при разработке такой сети.

Используя механизм «доказательства утечки», Argus позволит отследить пиратский контент до исходного источника с помощью алгоритма водяных знаков, что означает, что нет возможности сообщать один и тот же материал более одного раза без фактического владения им.

Решая проблемы высоких транзакционных издержек, так называемых «платы за газ», которые преследовали сеть Ethereum, команда разработчиков проекта оптимизировала несколько криптографических операций, чтобы «обеспечить снижение затрат на сообщения о пиратстве до эквивалентной стоимости отправки около 14 транзакций ETH-перевода для работы в публичной сети Ethereum, что в противном случае соответствовало бы тысячам транзакций».

Microsoft уже много лет является жертвой компьютерного пиратства. В 2018 году тогдашний генеральный директор Стив Баллмер жаловался, что только 1% компаний в Китае, использующих Microsoft Office, платят за него, что обходится компании из Сиэтла в $10 млрд упущенной выгоды в год.

Интернет-площадка Taobao от Alibaba столкнулась с проблемами иного рода: в 2016 году она была внесена в черный список торгового представительства США за продажу контрафактных товаров.

Ant Group, дочерняя компания Alibaba в сфере финансовых технологий, вошла в число ведущих китайских промышленных предприятий в 2020 году и активно участвовала в разработке блокчейнов, а также в проекте цифровой валюты центрального банка Китая, e-CNY. В мае Microsoft объявила о партнерстве с Intel для создания функции обнаружения угроз, нацеленной на предотвращение вредоносных программ криптоджекинга.

Фото: 3dnews.ru