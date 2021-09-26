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В прошлое воскресенье, в 13:17

Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Энтони Джошуа

Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Энтони Джошуа

Украинец Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил единогласным решением судей чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил единогласным решением судей чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в очень зрелищном и напряженном поединке. Счет судейских записок составил 117-112, 116-112 и 115-113. Бой проходил в высоком темпе. Оба боксера много двигались, хорошо работали корпусом и много работали передней рукой. Усик был активнее и точнее, и ему удавалось избегать мощных ударов Джошуа, а несколько его атак выглядели достаточно опасными, но как сказал сам Усик после боя, у него не было задачи нокаутировать соперника.

Теперь Усику для того чтобы стать абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории осталось завоевать пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри, однако у Джошуа есть право на матч-реванш. После объявления результата Джошуа покинул ринг, отказавшись от комментариев для телевидения.

Фото: The Athletic

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