Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил единогласным решением судей чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в очень зрелищном и напряженном поединке. Счет судейских записок составил 117-112, 116-112 и 115-113. Бой проходил в высоком темпе. Оба боксера много двигались, хорошо работали корпусом и много работали передней рукой. Усик был активнее и точнее, и ему удавалось избегать мощных ударов Джошуа, а несколько его атак выглядели достаточно опасными, но как сказал сам Усик после боя, у него не было задачи нокаутировать соперника.

Теперь Усику для того чтобы стать абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории осталось завоевать пояс WBC, принадлежащий Тайсону Фьюри, однако у Джошуа есть право на матч-реванш. После объявления результата Джошуа покинул ринг, отказавшись от комментариев для телевидения.

Фото: The Athletic