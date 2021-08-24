Акции Trillium взлетели на 190% после новости о слиянии с Pfizer

Акции Trillium Therapeutics взлетели более чем на 190% на премаркете после сообщения о том, что компанию купит фармацевтический гигант Pfizer.

Trillium и Pfizer сегодня объявили, что компании заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Pfizer приобретет Trillium, разрабатывающую инновационные методы лечения рака. По условиям соглашения, Pfizer приобретет все находящиеся в обращении акции Trillium, которые еще не принадлежат Pfizer, за $2,26 млрд или $18,50 за акцию, наличными.

Это представляет собой 118% премию к 60-дневной средневзвешенной цене акций Trillium.

По сообщению Trillium, в ее портфель входят биопрепараты, разработанные для повышения способности иммунной системы пациентов обнаруживать и уничтожать раковые клетки.

«Trillium обладает единственными известными нацеливающими молекулами SIRPα — CD47 с клинически значимыми ответами на монотерапию, а также прочной основой для комбинированной терапии, которая подтверждается доклиническими данными с разнообразным набором терапевтических агентов. Благодаря глобальному охвату и широким возможностям Pfizer мы считаем, что наши программы будут быстрее продвигаться к пациентам, которых мы всегда стремились обслуживать. Мы считаем, что это хороший результат для пациентов и наших акционеров », - сказал д-р Ян Скварка, главный исполнительный директор компании.

Между тем сама компания Pfizer ожидает, что на следующей неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставит полное одобрение ее вакцины, созданной с партнером BioNTech, что может побудить работодателей повысить требования к вакцинации и побудить больше людей делать вакцинацию.

Фото: wordlnewshere.net