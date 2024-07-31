  1. Главная
  2. Новости
31.07.2024

Акции Nvidia — лучший выбор в Morgan Stanley после распродажи технологического сектора

Акции Nvidia — лучший выбор в Morgan Stanley после распродажи технологического сектора

В июле 2024 года аналитики Morgan Stanley подтвердили, что Nvidia (NASDAQ: NVDA) — лучший выбор после значительной распродажи технологического сектора

В результате распродажи акции производителя микросхем упали на 7% до $103,73, что является самой низкой ценой закрытия с мая. Несмотря на падение, Morgan Stanley сохранил позитивный взгляд на Nvidia, рассматривая распродажу как стратегическую точку входа для инвесторов.

Высокий спрос на технологии ИИ. Nvidia продолжает доминировать на рынке ИИ, особенно с ее графическими процессорами H100 и предстоящей серией Blackwell. Спрос на данные графические процессоры остается высоким, что обусловлено растущими инвестициями в инфраструктуру ИИ.

Nvidia сохранила прочные позиции на рынке, несмотря на конкуренцию со стороны таких компаний, как Amazon, Apple и AMD. Аналитики отметили случаи, когда клиенты возвращались к Nvidia после изучения альтернативных кремниевых чипов, что подчеркивает конкурентное преимущество компании.

Хотя существуют опасения, связанные с экспортным контролем и геополитической напряженностью, особенно с Китаем, минимальная зависимость доходов Nvidia от Китая и адаптируемые линейки продуктов смягчают риски.

Аналитики ожидают значительного роста доходов Nvidia, обусловленного высоким спросом на ее графические процессоры для центров обработки данных. Ожидается, что предстоящие квартальные результаты компании покажут высокие показатели, что еще больше повысит доверие инвесторов.

Недавняя коррекция рынка сделала оценку Nvidia более обоснованной. Morgan Stanley считает, что потенциал долгосрочного роста акций остается неизменным, что делает их привлекательными инвестициями, несмотря на текущую волатильность рынка.

Подтверждение Morgan Stanley Nvidia в качестве фаворита подчеркнуло сильные фундаментальные показатели производителя микросхем и перспективы роста в секторе ИИ.

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости