Акции Nvidia — лучший выбор в Morgan Stanley после распродажи технологического сектора

В результате распродажи акции производителя микросхем упали на 7% до $103,73, что является самой низкой ценой закрытия с мая. Несмотря на падение, Morgan Stanley сохранил позитивный взгляд на Nvidia, рассматривая распродажу как стратегическую точку входа для инвесторов.

Высокий спрос на технологии ИИ. Nvidia продолжает доминировать на рынке ИИ, особенно с ее графическими процессорами H100 и предстоящей серией Blackwell. Спрос на данные графические процессоры остается высоким, что обусловлено растущими инвестициями в инфраструктуру ИИ.

Nvidia сохранила прочные позиции на рынке, несмотря на конкуренцию со стороны таких компаний, как Amazon, Apple и AMD. Аналитики отметили случаи, когда клиенты возвращались к Nvidia после изучения альтернативных кремниевых чипов, что подчеркивает конкурентное преимущество компании.

Хотя существуют опасения, связанные с экспортным контролем и геополитической напряженностью, особенно с Китаем, минимальная зависимость доходов Nvidia от Китая и адаптируемые линейки продуктов смягчают риски.

Аналитики ожидают значительного роста доходов Nvidia, обусловленного высоким спросом на ее графические процессоры для центров обработки данных. Ожидается, что предстоящие квартальные результаты компании покажут высокие показатели, что еще больше повысит доверие инвесторов.

Недавняя коррекция рынка сделала оценку Nvidia более обоснованной. Morgan Stanley считает, что потенциал долгосрочного роста акций остается неизменным, что делает их привлекательными инвестициями, несмотря на текущую волатильность рынка.

Подтверждение Morgan Stanley Nvidia в качестве фаворита подчеркнуло сильные фундаментальные показатели производителя микросхем и перспективы роста в секторе ИИ.