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Finance.kz
Finance.kz
05.12.2019

Акции Moncler подскочили после сообщения о слиянии с Kering

В четверг акции высококлассного производителя пуховиков Moncler выросли после сообщения о том, что он может быть поглощен владельцем Gucci компанией Kering.

Акции Moncler достигли рекордных максимумов в Милане и выросли на 8,9% в начале торгов после того, как Bloomberg сообщил, что компании провели предварительные переговоры о возможном слиянии.

Этот шаг станет ответом Франсуа-Анри Пино из Kering его главному сопернику Бернару Арно и сделке LVMH по приобретению легендарного американского ювелирного производителя Tiffany & Co за $16,2 млрд.

Обе компании отказались от комментариев.

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