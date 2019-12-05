Акции Moncler подскочили после сообщения о слиянии с Kering

В четверг акции высококлассного производителя пуховиков Moncler выросли после сообщения о том, что он может быть поглощен владельцем Gucci компанией Kering.

Акции Moncler достигли рекордных максимумов в Милане и выросли на 8,9% в начале торгов после того, как Bloomberg сообщил, что компании провели предварительные переговоры о возможном слиянии.

Этот шаг станет ответом Франсуа-Анри Пино из Kering его главному сопернику Бернару Арно и сделке LVMH по приобретению легендарного американского ювелирного производителя Tiffany & Co за $16,2 млрд.

Обе компании отказались от комментариев.