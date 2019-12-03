Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Акции Лукойла и Яндекса обновили исторические максимумы
Finance.kz
Finance.kz
03.12.2019

Акции Лукойла и Яндекса обновили исторические максимумы

Торговая неделя на российском рынке акций началась с обновления исторических максимумов сразу у двух крупных компаний. Бумаги Яндекса и Лукойла продолжили трендовое движение наверх и переписали рекордные отметки на Московской бирже.

Лукойл

Бумаги нефтяной компании растут на 1,1%. В моменте цена поднималась до 6220 руб. Котировки поддерживают хорошие финансовые результаты и программа buyback, которая продолжится до 30 декабря 2022 г. Также стоит отметить позитивные ожидания по росту дивидендной доходности из-за перехода условий выплат на привязку к свободному денежному потоку.


Яндекс

Котировки компании в понедельник растут на 1,1%. Торги проходят около уровня 2725 руб. Это рекордные значения для торгов на Московской бирже. До максимальных долларовых значений на Nasdaq бумагам Яндекса необходимо вырасти еще на 8,2%.

Столь значимый рост цены акций связан с растущими финансовыми показателями компании, изменениями в структуре корпоративного управления и проведением buyback на сумму $300 млн. Ранее акции компании рухнули на 10% на новостях о возможном принятии закона о значимых интернет-ресурсах. Со временем риск данного события был снижен, что отразилось на динамике котировок.

Другие новости по темам:
Самые богатые компанииIPOКазахстанРоссияЯндекс
Finance.kz
Finance.kz
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация