Акции Лукойла и Яндекса обновили исторические максимумы

Торговая неделя на российском рынке акций началась с обновления исторических максимумов сразу у двух крупных компаний. Бумаги Яндекса и Лукойла продолжили трендовое движение наверх и переписали рекордные отметки на Московской бирже.

Лукойл

Бумаги нефтяной компании растут на 1,1%. В моменте цена поднималась до 6220 руб. Котировки поддерживают хорошие финансовые результаты и программа buyback, которая продолжится до 30 декабря 2022 г. Также стоит отметить позитивные ожидания по росту дивидендной доходности из-за перехода условий выплат на привязку к свободному денежному потоку.



Яндекс

Котировки компании в понедельник растут на 1,1%. Торги проходят около уровня 2725 руб. Это рекордные значения для торгов на Московской бирже. До максимальных долларовых значений на Nasdaq бумагам Яндекса необходимо вырасти еще на 8,2%.



Столь значимый рост цены акций связан с растущими финансовыми показателями компании, изменениями в структуре корпоративного управления и проведением buyback на сумму $300 млн. Ранее акции компании рухнули на 10% на новостях о возможном принятии закона о значимых интернет-ресурсах. Со временем риск данного события был снижен, что отразилось на динамике котировок.