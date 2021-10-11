  1. Главная
  2. Новости
11.10.2021

Акции Lenovo обвалились на 17% после отмены листинга в Шанхае

Акции Lenovo обвалились на 17% после отмены листинга в Шанхае

Цена бумаг китайского производителя электроники Lenovo Group Ltd обвалилась более чем на 17% в понедельник, показав худшую динамику за десятилетие.

Цена бумаг китайского производителя электроники Lenovo Group Ltd обвалилась более чем на 17% в понедельник, показав худшую динамику за десятилетие, после отмены заявки на листинг акций в Шанхае объемом 10 миллиардов юаней ($1,55 миллиарда).

Крупнейший в мире производитель компьютеров сообщил о планах отозвать заявку на листинг в пятницу, спустя несколько дней после того, как заявка была одобрена шанхайской площадкой STAR Market.

В воскресенье компания сообщила, не вдаваясь в детали, что отмена запланированного листинга произошла из-за вероятности ошибки в финансовых показателях, указанных в документах.

Кроме того, компания указала такие причины как "соответствующие условия на рынке, например, недавние обстоятельства в связи с листингом".

Фото: scmp.com

Поделиться
Мировые новости
Мнение экспертов
Birzhan Temirzhan17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
Вчера, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
В прошлую пятницу, в 8:00Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости