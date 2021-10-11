Акции Lenovo обвалились на 17% после отмены листинга в Шанхае

Цена бумаг китайского производителя электроники Lenovo Group Ltd обвалилась более чем на 17% в понедельник, показав худшую динамику за десятилетие, после отмены заявки на листинг акций в Шанхае объемом 10 миллиардов юаней ($1,55 миллиарда).

Крупнейший в мире производитель компьютеров сообщил о планах отозвать заявку на листинг в пятницу, спустя несколько дней после того, как заявка была одобрена шанхайской площадкой STAR Market.

В воскресенье компания сообщила, не вдаваясь в детали, что отмена запланированного листинга произошла из-за вероятности ошибки в финансовых показателях, указанных в документах.

Кроме того, компания указала такие причины как "соответствующие условия на рынке, например, недавние обстоятельства в связи с листингом".

Фото: scmp.com