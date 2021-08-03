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Finance.kz
03.08.2021

Акции китайских разработчиков видеоигр рухнули более чем на 10% на бирже Гонконга

Котировки акций ведущего в Китае интернет-гиганта Tencent обвалились 3 августа на 10% на фоне сообщений о возможности ужесточения государственного контроля над сектором онлайн-игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

В ходе утренних торгов акции Tencent подешевели на 10,36%, до 425,8 гонконгских долларов ($54,8). Этому предшествовало появление в ряде государственных СМИ публикаций, поднимающих проблему пагубного влияния компьютерных игр на школьников. Аналитики восприняли это как сигнал к ужесточению контроля со стороны регуляторов над этим сверхприбыльным сектором.

Tencent является крупнейшим в КНР разработчиком компьютерных игр и самой весомой "голубой фишкой" на бирже Гонконга, лидирующей по объему капитализации.

Стремительно дешевеют акции и других интернет-компаний. Котировки ценных бумаг провайдера NetEase снизились на 12,3%, разработчика видеоигр Archosaur Games - на 18,5%.

Фото: app2top.ru

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