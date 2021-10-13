Акции Казатомпрома подорожали на KASE на 9% за день

Акции "Казатомпрома" значительно подорожали на биржах, сообщает Informburo.kz

По данным на сайте нацкомпании, на Лондонской бирже (LSE) стоимость ценных бумаг выросла на 6,89% до 42,65 доллара за ГДР. В моменте цена акции достигала отметки в 42,95 доллара.

На KASE стоимость простых акций "Казатомпрома" выросла ещё больше: за сутки на 9,02%, до 17 934,49 тенге за акцию. За месяц акции компании прибавили в цене 15,7%.

Акции "Казатомпрома" в сентябре показали рекордный рост, который можно сопоставить с ростом в декабре 2020 и феврале 2021 года. На LSE стоимость ГДР выросла на 25,7%, на KASE – на 30,6%. В моменте ГДР стоили 43 доллара, а на KASE цена выросла до 18 тысяч тенге, что является историческим максимумом для компании.

"Казатомпром" – крупнейший мировой производитель урана, а также лидер мирового рынка по продаже природного урана, обеспечивающего генерацию безуглеродной электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях по всему миру.

Фото: kazatomprom.kz