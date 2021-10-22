Акции China Evergrande рухнули на 12,5%

Отягощенный бременем долгов китайский застройщик China Evergrande Group в начале октября вел переговоры о продаже части своего подразделения по оказанию услуг в сфере недвижимости Hopson Development Holdings, более мелкому конкуренту, однако в среду переговоры о покупке 50,1% акций были прекращены, пишет CNBC.

Отчасти провал переговоров связан с тем, что в субботу подошел к концу 30-дневный льготный период для выплаты компанией Evergrande процентов в размере $83 млн инвесторам по офшорным облигациям, номинированным в долларах США. В случае, если компания не произведет выплату процентов до субботы, это будет считаться техническим дефолтом.

Evergrande заявила в среду вечером, что с момента продажи своей доли в Shengjing Bank за $1,5 млрд в конце сентября она не смогла добиться «никакого существенного прогресса в продаже активов ».

После этой новости акции China Evergrande в четверг упали на 12,5%. Сумма потенциальной сделки могла бы составить 20,04 млрд гонконгских долларов ($2,58 млрд).

Напомним, что Evergrande является вторым по величине девелопером в Китае по объему продаж и крупнейшим в отрасли эмитентом офшорных облигаций с общим объемом долговых обязательств около $305 млрд. Быстрый рост Evergrande объясняется ее огромным кредитованием, что в прошлом году стало предметом более пристального внимания правительства. Оно ввело политику «трех красных линий» в отношении компаний, занимающихся недвижимостью, направленную на сокращение соотношения их долга к имеющимся активам. China Evergrande нарушила все три красные линии в первой половине этого года.

20 октября общий объем продаж недвижимости компании по контракту с начала сентября составил 3,65 млрд юаней ($571,1 млн), что на 90% меньше, чем в августе, когда такой объем составлял 38,08 млрд юаней. А с начала года до 20 октября контрактные продажи недвижимости составили 442,3 млрд юаней.

Однако проблема компании не является проблемой всей страны, о чем поспешило заверить правительство. Народный банк Китая неоднократно заявлял, что Evergrande — это индивидуальный, контролируемый случай. А совсем недавно глава центрального банка страны И Ган заявил, что задача правительства — не допустить распространения риска дефолта Evergrande на другие компании, занимающиеся недвижимостью.

Фото: cnbc.com