Акции Amazon подешевели на 7%

Гигант онлайн-коммерции Amazon получил выручку в размере $113,08 за второй квартал 2021 года, разочаровав аналитиков, ожидавших ее на уровне $115,2 млрд. Это существенное замедление темпов роста по сравнению со вторым кварталом 2020-го, когда продажи взлетели на 41% в годовом исчислении, пишет CNBC.

Прибыль увеличилась на 48% до $7,8 млрд, что стало вторым по величине квартальным результатом Amazon, когда-либо объявленным. В пересчете на акцию она составила $15,12 против $12,30 на бумагу, по данным экспертов, опрошенных Refinitiv.

Если продажи Amazon разочаровали инвесторов, то доходы от облачного и рекламного бизнеса превзошли их ожидания. Подразделение Amazon, занимающее подписками, рекламными и другим услугами увеличило выручку на 87% в годовом исчислении почти до $8 млрд. Доходы Amazon Web Services (AWS) выросли на 37% во втором квартале (32% в предыдущем квартале). Выручка AWS за квартал составила $14,81 млрд, превысив прогноз аналитиков в $14,2 млрд.

Что касается третьего квартала, то онлайн-гигант настроен пессимистично. По словам финдиректора Amazon Брайана Олсавски, низкие темпы роста будут характерны не только для третьего квартала, но для нескольких следующих. Детище Джеффа Безоса ждет продаж в третьем квартале в диапазоне от $106 млрд до $112 млрд, рост на 10-16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже прогнозов аналитиков в $119,2 млрд.

Дело в том, объясняет Олсавски, что теперь потребители меньше заинтересованы в покупках онлайн для своих повседневных нужд. Если во время пика пандемии клиенты находились дома на самоизоляции, то теперь многие вернулись в офисы и их меньше заботят «насущные покупки».

Инвесторов отчет ритейлера не воодушевил: акции Amazon подешевели во внеторговое время на 7%.

Фото: kommersant.ru