  1. Главная
  2. Новости
В прошлую пятницу, в 8:10

Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности

Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности

Стоимость акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba в пятницу упала более чем на 10% после публикации квартального отчета, не оправдавшего прогнозы аналитиков.

Стоимость акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba в пятницу упала более чем на 10% после публикации квартального отчета, не оправдавшего прогнозы аналитиков. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

После открытия торгов ценные бумаги Alibaba подешевели на 10,13%, до 140,2 гонконгского доллара ($18).

Инвесторы выразили разочарование опубликованной в четверг корпоративной отчетностью, которая оказалась хуже ожиданий. Выручка Alibaba в третьем квартале выросла на 29% и достигла 200,69 млрд юаней ($31,44 млрд), а операционная прибыль увеличилась на 10% в годовом выражении, до 15,006 млрд юаней ($2,329 млрд). Однако эти цифры не дотянули до прогнозов аналитиков.

Темпы роста выручки стали минимальными за последние шесть кварталов. Компания также сократила прогноз доходов на текущий финансовый год.

Фото: lenta.ru

Поделиться
AlibabaМировые новостиКитай
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В понедельник, в 17:52Как поступить, если денег нет, но есть кредиты
В прошлое воскресенье, в 14:01Какие законы есть в Казахстане для защиты заемщиков?
18.11.2021В чём состоят главные отличия между займом, кредитом и ссудой
18.11.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости