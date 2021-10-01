Акции аэрокосмической компании Virgin Galactic взлетели на 10%

Ценные бумаги аэрокосмической компании Virgin Galactic на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) взлетели почти на 10% до $24,78, но на момент написания материала их рост замедлился до 6,21% — $24,27.

Стимулом к росту стоимости акций стало сообщение о том, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закончило расследование аномалий, которые были допущены пилотами компании во время суборбитального космического полета 11 июля.

Расследование FAA подтвердило, что корабль Unity-22 действительно отклонился от курса в ходе полета, но Virgin Galactic должным образом не сообщила управлению об этом. Чтобы исключить такие инциденты в дальнейшем, компания предприняла ряд действий.

«Virgin Galactic внесла необходимые изменения и может возобновить полеты», — указывается в заявлении FAA.

Фото: Reuters