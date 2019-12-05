Активы Национального фонда по итогам 9 месяцев 2019 года выросли более чем на $1,3 млрд

Активы Нацфонда по отношению к ВВП в 2018 году составили 34%, что превышает уровень неснижаемого остатка в 30% от ВВП. В начале августа текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении политики диверсификации активов Национального фонда. В нём говорится, что стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях, 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности.

Во второй половине 2019 года Национальный банк начал проводить работу по переходу к новому сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля, в результате чего в августе и сентябре 2019 года было приобретено 200475,43 и 199866,28 унций золота соответственно. Таким образом, по итогам третьего квартала рыночная стоимость портфеля золота составила 595,5 млн долларов США, или 1,17% от сберегательного портфеля.

Важно отметить, что в 2019 году произошёл перелом нисходящего тренда последних четырёх лет, когда активы Нацфонда сокращались. Основным драйвером роста доходов Нацфонда за январь–сентябрь текущего года стал инвестиционный доход от управления фондом, который за 3 квартала 2019 года составил порядка 2,3 млрд долл. США. При этом сумма нетто-изъятий для выделения трансфертов из Нацфонда составила 408,6 млрд тенге. В целом, несмотря на негативную коррекцию на рынке акций в 2018 году, доходность Нацфонда с начала 2017 года (за неполные 3 года) достигла 9,02%, что в годовом выражении составляет 3,19%.

Напомним: на расширенном заседании Правительства председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев рассказал о том, что в сфере фискальной политики совместно с Правительством в 2019–2020 годах будет проработан вопрос повышения контрцикличности через внедрение новых бюджетных правил и ужесточения правил использования средств Нацфонда. Этот вопрос особенно актуален, так как отвечает цели сохранности фонда. Так, за последние 5 неполных лет в Нацфонд поступило 10,2 трлн тенге, а в республиканский бюджет в виде гарантированных и целевых трансфертов было выделено 14,9 трлн тенге.