АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта. Об этом сообщает Коммерсатнъ.

«С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 пунктов могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса»,— говорится в сообщении агентства. Причиной скачка индекса АКРА называет снижение экономической активности из-за распространения коронавируса. Также давление на сырьевые цены оказывает новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Это привело к ослаблению рубля и снижению котировок на российском фондовом рынке.

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.

Напомним, 8 марта произошло снижение цены Brent за сутки на 30%, до $34 за баррель, на международных финансовых площадках это вызвало обвал котировок рубля до 74 руб./$ и акций российских эмитентов на 7–22%. На следующий день, обвал в Нью-Йорке и Лондоне обернулся отскоком, Brent и WTI вернули себе около 10% цены (во вторник, 10 марта, вечером Brent стоил чуть более $37 за баррель, на $5 меньше «цены отсечения» в бюджете РФ), и в момент, когда российский рынок должен был падать, мировой активно рос. В итоге рубль, на старте торгов на Мосбирже на мгновения провалившийся до 81 руб./$, стабилизировался в районе 72 руб./$ и имел тенденцию к дальнейшему укреплению. Биржевые индексы за день потеряли 8–13% — существенно меньше ожидаемого.