АКРА подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+, прогноз «стабильный

АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу - «Стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Факторами устойчивости оценок, согласно обновленному отчету АКРА, стали высокие темпы роста экономики в т.г., значительный приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику, низкий уровень государственного долга, устойчивая внешняя позиция, подкрепленная существенными национальными резервами.

АКРА ожидает восстановление экономического роста в 2021 году до 3,9%. По оценкам АКРА, потенциал роста экономики страны остается высоким и составляет порядка 4–4,5% в год.

Кроме того, в качестве факторов устойчивости АКРА отмечает положительную динамику в качестве институтов, как общественных так и государственных.

Другим положительно влияющим долгосрочным фактором является устойчивое повышение человеческого капитала. Согласно последним оценкам Всемирного банка и ООН, индекс человеческого капитала Казахстана превышает средний уровень по странам Центральной Азии и в рамках сопоставимой по категории рейтинга группы стран является одним из наиболее высоких.

Фото: inbusiness.kz