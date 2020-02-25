Агентство по регулированию финансового рынка высказалось по поводу деятельности ломбардов в Казахстане

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщает следующее.

В соответствии с Законом РК «О микрофинансовой деятельности» от 3 июля 2019 года деятельность ломбардов по предоставлению микрокредитов физическим лицам с 1 января 2020 года отнесена к микрофинансовой деятельности.

При этом для осуществления своей деятельности после 1 июля 2020 года ломбардам необходимо пройти учетную регистрацию в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, после которой Агентством будет осуществляться регулирование данных организаций. На сегодняшний день для прохождения учетной регистрации ни один из ломбардов в Агентство не обращался, и соответственно, не состоит в реестре микрофинансовых организаций.

Со списком микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию, можно ознакомиться на официальном сайте Агентства www.finreg.kz в разделе «Реестр разрешений и уведомлений» - «Разрешения» - «Учетная регистрация микрофинансовых организации».

Учитывая, что регулирование деятельности ломбардов Агентством будет осуществляться после прохождения ими учетной регистрации и включения в реестр микрофинансовых организации, при получении услуг ломбардов рекомендуем внимательно изучить все документы перед подписанием. Деятельность ломбардов регулируется Гражданским кодексом РК, согласно которому ломбарды вправе выдавать микрозаймы населению. Привлекать деньги от населения на территории Республики Казахстан могут только банки второго уровня, а также Национальный оператор почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом в лице Агентства.

Обращаем внимание, что, вступая в договорные отношения с компаниями, у которых отсутствует лицензия финансового регулятора или не прошедшими учетную регистрацию в Агентстве, гражданин должен самостоятельно оценивать все возможные риски и нести ответственность за свои действия.

В случае возникновения вопросов по деятельности ломбардов просим обращаться в Агентство по адресу: А15С9Т5, г. Алматы, Коктем-3, д.21, а также в Управления региональных представителей Агентства (по адресам, указанным на сайте Агентства www.finreg.kz, в разделе «Об Агентстве, подразделы: «Структура Агентства» - «Подразделения Агентства»).