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25.11.2021

Агентство Moody's повысило рейтинговые оценки БЦК

Агентство Moody's повысило рейтинговые оценки БЦК

Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг Банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1".

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг Банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный". Об этом говорится на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Кроме того, Агентство повысило долгосрочный рейтинг Банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz". Повышение рейтингов Банка, по мнению рейтингового Агентства, отражает улучшение качества активов и прибыльности Банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы.

Фото: kapital.kz

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