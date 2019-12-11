Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сбербанка Казахстан

09 декабря 2019, г. Алматы – 3 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ДБ АО «Сбербанк» рейтинг устойчивости с «b+» до уровня «bb-».

По состоянию на 1 ноября 2019 года ДБ АО «Сбербанк» занимает 2 место по объему активов среди БВУ Казахстана. Активы банка на 1 ноября 2019 года составили 2,17 трлн. тенге.

Дочерний банк АО «Сбербанк»

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «BBВ-», прогноз «Стабильный»;

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3»;

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(kaz)», прогноз «Стабильный»;

Рейтинг устойчивости был повышен с «b+» до уровня «bb-»;

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2»

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BBВ-»/«AA+(kaz)»

Субординированный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BB+»/«АА(kaz)».