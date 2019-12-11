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ДБ АО Сбербанк
ДБ АО Сбербанк
11.12.2019

Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сбербанка Казахстан

09 декабря 2019, г. Алматы – 3 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ДБ АО «Сбербанк» рейтинг устойчивости с «b+» до уровня «bb-».

По состоянию на 1 ноября 2019 года ДБ АО «Сбербанк» занимает 2 место по объему активов среди БВУ Казахстана. Активы банка на 1 ноября 2019 года составили 2,17 трлн. тенге.

Дочерний банк АО «Сбербанк»

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «BBВ-», прогноз «Стабильный»;

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3»;

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(kaz)», прогноз «Стабильный»;

Рейтинг устойчивости был повышен с «b+» до уровня «bb-»;

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2»

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BBВ-»/«AA+(kaz)»

Субординированный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BB+»/«АА(kaz)».

«Новые данные Агентства Fitch Ratings подтверждают, что Сбербанк Казахстан стабилен и уверенно чувствует себя на финансовом рынке страны. Повышение рейтинга устойчивости отражает положительные финансовые показатели банка и успешную реализацию нашей стратегии, которая направлена на внедрение прогрессивных банковских технологий, поддержание качества активов на высоком уровне и совершенствование клиентского сервиса», - прокомментировал новость Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов.

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