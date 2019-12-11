Агентство Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Сбербанка Казахстан
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ДБ АО «Сбербанк» рейтинг устойчивости с «b+» до уровня «bb-».
09 декабря 2019, г. Алматы – 3 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ДБ АО «Сбербанк» рейтинг устойчивости с «b+» до уровня «bb-».
По состоянию на 1 ноября 2019 года ДБ АО «Сбербанк» занимает 2 место по объему активов среди БВУ Казахстана. Активы банка на 1 ноября 2019 года составили 2,17 трлн. тенге.
Дочерний банк АО «Сбербанк»
Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «BBВ-», прогноз «Стабильный»;
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3»;
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(kaz)», прогноз «Стабильный»;
Рейтинг устойчивости был повышен с «b+» до уровня «bb-»;
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2»
Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BBВ-»/«AA+(kaz)»
Субординированный долг: рейтинги подтверждены на уровнях «BB+»/«АА(kaz)».
«Новые данные Агентства Fitch Ratings подтверждают, что Сбербанк Казахстан стабилен и уверенно чувствует себя на финансовом рынке страны. Повышение рейтинга устойчивости отражает положительные финансовые показатели банка и успешную реализацию нашей стратегии, которая направлена на внедрение прогрессивных банковских технологий, поддержание качества активов на высоком уровне и совершенствование клиентского сервиса», - прокомментировал новость Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Александр Камалов.