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АО "Холдинг "КазАгро"
АО "Холдинг "КазАгро"
Сегодня, в 5:54

Агентство Fitch Ratings подтвердило оценку АО "КазАгро"

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Нур-Султан), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE "о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга эмитента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан ("ВВВ"/прогноз "Стабильный"/"F2")".

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АО "Холдинг "КазАгро"
АО "Холдинг "КазАгро"
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