Агентство Fitch Ratings подтвердило оценку АО "КазАгро"
сообщило KASE "о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга эмитента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (Нур-Султан), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE "о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинга эмитента АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан ("ВВВ"/прогноз "Стабильный"/"F2")".
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