Агентство Fitch подтвердило рейтинг ДБ АО «Сбербанк» на уровне «BBB-», прогноз Стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте ДБ АО «Сбербанк» на уровне «BBB-». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». Об этом сообщили в пресс-службе Банка.

В Сбербанке отметили, что вновь подтверждённый рейтинг банка соответствует инвестиционной категории рейтингов (от BBB- и выше), по международным показателям означает финансовую устойчивость эмитента и является одним из самых высоких среди БВУ Казахстана.

Аналитики Fitch отмечают, что при подтверждении РДЭ агентство учло высокую степень готовности предоставления поддержки банку со стороны основного акционера ПАО «Сбербанк России» («BBВ», прогноз «Стабильный»).

Рейтинг устойчивости повышен до «bb» с «bb-». По оценке Fitch, повышение рейтинга устойчивости отражает низкую уязвимость банка к потенциальному ухудшению качества активов в среднесрочной перспективе из-за более высокой прибыли до обесценения, а также наращивания капитала за последние годы.

Одновременно Fitch подтвердило национальный рейтинг банка на уровне «AA+ (kaz)», что подтверждает высокую кредитоспособность банка по сравнению с другими кредиторами в Казахстане.

По состоянию на 1 августа 2021 года ДБ АО «Сбербанк» занимает второе место по объёму активов среди БВУ Казахстана. Активы банка на 1 сентября 2021 составили 3 818 млрд. тенге. Показатель ROAE достиг 41%.

«Подтверждение благоприятного рейтинга и стабильный прогноз Fitch Ratings отражают прочные позиции Сбербанка в Казахстане на финансовом рынке. Как для наших клиентов, так и для инвесторов это означает высокую кредитоспособность, надежность достаточных запасов капитала и ликвидности. В этом году Сбербанк отмечает 180 лет со дня основания и 15 лет работы в Казахстане. На протяжении всех лет в Казахстане мы принимаем активное участие в финансировании бизнеса и населения. Для нас очень ценно, что с помощью Сбербанка развивается казахстанский бизнес, открываются новые предприятия и рабочие места, осуществляются планы и мечты людей. Подтверждение рейтинга Fitch является свидетельством правильно выбранной стратегии Банка, в том числе по цифровой трансформации, благодаря которой мы создаем качественные продукты и обеспечиваем максимально выгодные условия для клиентов. Сбербанк продолжит двигаться в этом направлении. Мы высоко ценим доверие наших клиентов, партнеров и сотрудников, благодарим за то, что вы с нами!» - отметил Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.

Перечень рейтингов Fitch ДБ АО «Сбербанк»:

Долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ-», прогноз «Стабильный»;

Рейтинг устойчивости на уровне «bb»;

Национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA+(kaz)».

Краткосрочный РДЭ на уровне «F3»;

Рейтинг поддержки на уровне «2»;

Фото: kapital.kz