Афганская валюта рухнула на фоне переворота в стране

Курс национальной валюты Афганистана афгани упал во вторник, 17 августа, на 1,7% до 83,5013 за доллар на фоне переворота в стране. Это рекордно низкий уровень, отмечает Bloomberg.

Афгани снижается уже четвертый день подряд. В субботу исполняющий обязанности главы цб Афганистана Аджмал Ахмади пытался успокоить банкиров, но после того как 15 августа был захвачен Кабул, он уехал из страны.

«Это не должно было так закончиться. Меня возмущает отсутствие какого-либо планирования со стороны афганских властей. Я видел, как в аэропорту они уезжали, никому об этом не сообщив», — заявил Ахмади.

Боевики движения «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории России с 2003 года) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство.

Фото: Reuters