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Сегодня, в 8:03

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома. Деньги пойдут на разработку вакцины, оказание медицинской помощи и средства индивидуальной защиты.

На борьбу с коронавирусом администрация президента просит выделить $1,25 млрд. Остальные деньги предлагается использовать из других источников. В частности, из неизрасходованных ранее средств для борьбы со вспышкой Эболы, а также выделение дополнительных $2 млрд. По мнению демократов, для борьбы с коронавирусом этой суммы недостаточно, отмечает агентство.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. Всемирная организация здравоохранения называет это эпидемией в различных частях мира, но пока не оценивает распространение заболевания как пандемию.

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Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
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Сегодня, в 8:03
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