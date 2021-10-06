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06.10.2021

Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2021, который проходит в Осло (Норвегия) в весовой категории до 97 кг.

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2021, который проходит в Осло (Норвегия) в весовой категории до 97 кг. Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере.

В решающей схватке Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:0. Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали Магомед Закариев из Украины и представитель Ирана Моджтаба Голей.

Отметим, что 25-летний Садулаев является двукратным чемпионом Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро 2016 и Токио 2020). В Токио Абдулрашид пронёс знамя сборной России на церемонии закрытия.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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