А. Смаилов провел совещание по вопросам реализации инвестиционной политики в РК

Под руководством Заместителя Премьер-Министра – министра финансов Алихана Смаилова состоялось обсуждение вопросов реализации инвестиционной политики в Республики Казахстан.

Встреча прошла с участием представителей рабочей группы Совета иностранных инвесторов при Президенте РК по реализации инвестиционной политики и государственных органов: Генеральной прокуратуры, Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства национальной экономики, Министерства юстиции и Верховного суда.

Участники встречи обсудили меры, направленные на декриминализацию налоговых правонарушений.

«Результатом данной работы должно быть создание благоприятного инвестиционного климата в стране, а также снижение давления со стороны государственных органов на бизнес», — отметил в завершении Алихан Смаилов.

В мероприятии также приняли участие представители РГИП СИИ с иностранной стороны «EY», «Shell», «TOTAL».