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Правительство Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
03.12.2019

А. Мамин провел встречу с председателем центробанка Катара Абдаллой бен Саудом Аль-Тани

2 декабря т.г. Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с председателем Центрального банка Государства Катар Абдаллой бен Саудом Аль-Тани.

«Катар является важным политическим партнером Казахстана в арабском мире. Между нашими странами налажен доверительный и открытый политический диалог, основанный Первым Президентом Казахстана – Елбасы Н.Назарбаевым и высшим руководством Катара. Глава государства К. Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Катаром», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-банковской и других сферах.

Между странами установлен безвизовый режим, в ближайшее время планируется запустить прямые рейсы между Нур-Султаном и Дохой. В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в инвестиционной и финансово-банковской сферах, в том числе открытие в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) представительств катарских банков.
В целях развития контактов между предпринимателями двух стран и реализации совместных инвестиционных проектов достигнута договоренность о проведении в 2020 году казахстанско-катарского бизнес-форума.

Во встрече приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, министр национальной экономики Р. Даленов и Управляющий МФЦА К. Келимбетов.

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