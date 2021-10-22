9 казахстанских банков находятся на стадии ликвидации

В настоящее время 9 банков находятся на стадии ликвидации: Валют-транзит банк, Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк Казахстана, Банк Астаны, Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan следует из отчета Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Из девяти ликвидируемых банков, в шести есть Комитет кредиторов, в Казинвестбанке отсутствует Комитет кредиторов в связи с осуществлением расчетов с последней очередностью реестра кредиторов (8 очередь, юридические лица согласно статье 74-2 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»).

Активы ликвидируемого банка включают в себя:

собственное имущество банка;

займы, предоставленные юридическим и физическим лицам;

деньги;

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество.

Основным типом активов в ликвидируемых банках являются задолженность по займам и дебиторская задолженность. При этом, уровень NPL (Просроченный кредит) в ссудном портфеле ликвидируемых банков находится в диапазоне от 84% до 99%.

По данным финрегулятора, степень удовлетворения требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных стадиях.

Ликвидационные комиссии Казинвестбанк, Эксимбанк Казахстана, Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавших максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.

В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов-юридических лиц. По состоянию на 01 октября 2021 года Казинвестбанк удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8% или 6,3 млрд. тенге, Эксимбанк Казахстана на 19,1% (2 млрд. тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество на 15,9% (2,2 млрд. тенге).

Ликвидационные комиссии Валют-транзит банк, Банк Астаны, Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД, по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам. По состоянию на 01 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87% или 15,4 млрд. тенге, Валют-транзит банк на 57% (10,4 млрд. тенге), Банк Астаны на 43,9% (16,5 млрд. тенге), Qazaq Banki на 16,3% (3,3 млрд. тенге).

В настоящее время, AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию Комитета кредиторов.

В целом, размер дальнейшего удовлетворения требований кредиторов зависит от качества активов, входящих в ликвидационную массу банков.

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