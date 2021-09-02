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02.09.2021

95 тысяч казахстанцев пополнили «Налоговый кошелек» на сумму более 100 млн. тенге

95 тысяч казахстанцев пополнили «Налоговый кошелек» на сумму более 100 млн. тенге

В пресс-службе КГД отметили, что мобильное приложение «e-Salyq Azamat» становится популярным и уже 676,5 тысяч граждан пользуются данным приложением.

«Налоговый кошелек» реализован в приложении «e-Salyq Azamat», которое не только экономит время, исключает некорректные платежи и необоснованные пени, но и снижает расходы на банковские комиссии при оплате налогов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.

В пресс-службе КГД отметили, что мобильное приложение «e-Salyq Azamat» становится популярным и уже 676,5 тысяч граждан пользуются данным приложением.

Для упрощения сдачи отчетности, оплаты налогов физических лиц и снижения посещаемости налоговых органов в период пандемии, разработано мобильное приложение «e-Salyq Azamat» с функционалом «Налоговый кошелек».

Функционал позволяет проводить автоматическую разноску платежей в бюджет. Физические лица имеют возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения «Налогового кошелька».

Преимущества сервиса «Налогового кошелька» подтверждаются положительной динамикой его использования. За период внедрения мобильного приложения «e-Salyq Azamat» пополнение «Налогового кошелька» произвели 94,5 тыс. пользователей на сумму 106,3 млн.тенге. В среднем за неделю пополнение налогового кошелька проводится физическим лицами на сумму более 3,0 млн.тенге. Так, за последнюю неделю  пополнение «Налогового кошелька» произвели 2 565 налогоплательщиков на 3,2 млн.тенге.

Сервисом «Управление переплатой» для проведения возврата излишне либо ошибочно уплаченных сумм налогов, а также зачета на другие налоги воспользовались 16,5 тыс. пользователей на сумму 617,5 млн.тенге.

Также необходимо отметить, что через мобильное приложение граждане могут увидеть сумму долга и осуществить уплату налога онлайн. Кроме этого, в приложении доступна информация о предстоящих платежах по налогам на имущество и землю, срок уплаты по которым истекает 1 октября 2021 года.

Помимо основных налогов физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, предоставлена возможность оплатить налоги с предпринимательской деятельности, таможенные платежи, государственную пошлину, сборы, а также административные штрафы, платежи за приватизацию, продажу земли и другие.

«Реализованный сервис «оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat» позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индвидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование», - сообщили в КГД.

Приложение доступно в App Store и Play Market.

Фото: inform.kz

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