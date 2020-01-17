5 советов, как стать экологичнее в интернете

Из детства мы вынесли золотые правила соблюдения личной гигиены. В век информационной глобализации стало необходимо соблюдать также и цифровую гигиену: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и очищать гаджеты от ненужной информации.

Не зря IT-специалисты стали употреблять именно этот термин, так как и здесь все построено на простых и давно нам известных правилах: