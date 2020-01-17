5 советов, как стать экологичнее в интернете
В век информационной глобализации стало необходимо соблюдать также и цифровую гигиену: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и очищать гаджеты от ненужной информации.
Из детства мы вынесли золотые правила соблюдения личной гигиены. В век информационной глобализации стало необходимо соблюдать также и цифровую гигиену: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и очищать гаджеты от ненужной информации.
Не зря IT-специалисты стали употреблять именно этот термин, так как и здесь все построено на простых и давно нам известных правилах:
- Очищение. Периодически проверяйте свои устройства на наличие вирусов и удаляйте ненужные и тяжелые файлы.
- Защита. Придумывайте сложные пароли. Они должны состоять из более 8 символов, при этом включать и цифры, и буквы в двух регистрах.
- Ограничение. Контролируйте обновления приложений и программ на своем телефоне и в компьютере. В настройках устройств можно выбрать те, которые должны будут обновляться автоматически, а какие только при вашем желании. Обновление мобильного приложения Smartbank рекомендуем оставить в автоматическом режиме.
- Польза. Смартфон — это не только средство связи, но и устройство по управлению вашим поведением. Проанализируйте свои подписки в социальных сетях, отпишитесь от тех, кто больше не интересен. Отключите уведомления, приходящие из социальных сетей и мессенджеров, чтобы часто не отвлекаться на телефон.
- Оздоровление. Как можно чаще делайте резервную копию ваших устройств. Это позволит сохранить важные файлы в случае потери или поломки гаджетов.
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