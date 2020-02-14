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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
Сегодня, в 12:11

5-е заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии состоялось в Нур-Султане

Сегодня в Нур-Султане состоялось пятое заседание Казахстанско-Катарской совместной комиссии на высоком уровне.

Казахстанскую делегацию возглавил министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов, катарскую – министр торговли и индустрии Государства Катар Али бен Ахмед Аль-Кувари.

Докладчики сосредоточились на вопросах углубления разнопланового сотрудничества, привлечения инвестиций, недропользования и использования природных ресурсов, строительства социальных объектов и потенциала казахстанско-катарских отношений в сфере внешней экономики.

«Мы рассматриваем Государство Катар в качестве одного их ключевых партнеров на Ближнем Востоке. В целом, почти за 27 лет дипломатических отношений наши страны установили конструктивный диалог, основанный на взаимном доверии. Катар для Казахстана – испытанный временем друг и надежный партнер», - заявил Даленов.

В кулуарах мероприятия представители Катара отметили, что Катарская сторона заинтересована в установлении тесных контактов между бизнесменами двух стран и сегодняшнее заседание будет способствовать сближению деловых кругов наших государств.

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