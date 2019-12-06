4 из 5 используемых казахстанцами карточек — дебетовые. За год их количество выросло на 80%

К ноябрю в стране насчитывалось уже 27,8 миллиона держателей платёжных карточек — на 55% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в октябре 2018-го годовой рост составлял 10,2%.

Пятая часть всех держателей карт приходится на Алматы — 5,7 млн человек: вторую и третью строчку занимают соответственно Туркестанская область и город Шымкент (3 млн) и Нур-Султан ( 2,9 млн держателей карт).

На конец октября 2019 года в обращении было 31,2 млн карт — на 42,9% больше, чем годом ранее. Существенную долю составляют дебетовые карточки: 78,9%, или 24,6 млн карт, рост за год — на 41,2%.

Количество использованных карточек за год выросло на 80,7%, до 19,2 млн. Из них дебетовые составили 82,7%, или 15,8 млн карт (+79,6% за год).

Среди регионов РК традиционно самое большое количество дебетовых карточек насчитывается в Алматы: чуть более 5 млн, из них 3,2 млн — активные. На втором месте Туркестанская область и Шымкент: 2,7 млн дебетовых карточек, из них использованные — 1,7 млн. Замыкает тройку лидеров Нур-Султан: 2,6 млн дебетовых карт, из которых активные — 1,6 млн.

В регионах РК доля активных дебетовых карт от всех дебетовых карточек в обращении находится почти на одном уровне и варьируется в пределах от 62,1% (Акмолинская) до 65,3% (Карагандинская и Алматинская области).