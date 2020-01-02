б этом в ходе интервью PrimeMinister.kz сообщил исполняющий обязанности директора Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета госдоходов Министерства финансов РК Зангар Шындали.

Как отметил З. Шындали, замена традиционных аппаратов и применение обновленных контрольно-кассовых машин осуществляется поэтапно с 2015 года.

«В целом, на онлайн-кассы мы перешли с середины 2015 года. Всех налогоплательщиков охватывать разом мы начали с реализаторов нефтепродуктов, алкогольной продукции. Поэтапно данный перечень мы расширяли. Возникающие вопросы, технические проблемы, конечно, были. Но мы совместно с разработчиками оператора фискальных данных решали эти проблемы. 2019 год у нас был завершающим, где мы также разделили для удобства налогоплательщиков на три этапа: апрель, июль, октябрь», — сообщил и. о. директора Департамента.

До конца 2019 года переход на онлайн-ККМ должна была осуществить большая группа предпринимателей, занятых в розничной торговле, в основном это представители микро- и малого бизнеса, крестьянские хозяйства. По словам З. Шындали, эта задача полностью выполнена.

На данный момент более 97% от всего количества функционирующих устройств являются онлайн-кассами.

«Всего по республике зарегистрировано 640 тыс. касс. Из них 97% или 620 тыс. касс приходится на онлайн-кассы. Если по количеству налогоплательщиков, то получается 480 тыс. налогоплательщиков перешли на применение онлайн-касс при денежных расчетах», — сказал З. Шындали.

С 1 января 2020 года обязанность использовать онлайн-ККМ распространяется на налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, и плательщиков земельного налога. Это значит, что со следующего года фермеры будут уплачивать налог, опираясь на доходы, а не на площадь земельного участка. В свою очередь индивидуальные предприниматели, использующие патенты, будут также выписывать фискальные чеки.

При этом онлайн-кассы могут не применять налогоплательщики, осуществляющие деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникаций. В целом от применения онлайн контрольно-кассовых машин освобождаются физические лица, банки второго уровня, перевозчики, осуществляющие междугородние перевозки и налогоплательщики, которые в своей деятельности вовсе не применяют денежные расчеты.