44% розничного кредитного портфеля в Казахстане – залоговые кредиты

Сумма выданных кредитов в розничном сегменте составила 5.4 трлн тенге, что на 1.5 трлн (или 37.6%) больше показателя 2018 года.

При этом 3.9 трлн тенге были выданы в сегменте потребительских займов без залога; 460 тысяч кредитов выдано на кредитные карты (на сумму 103 млрд тенге). Также в 2019 году выдано 98.3 тысячи ипотечных кредитов (на сумму 891 млрд) и 79.4 тысячи автокредитов на сумму 290,5 млрд тенге. Всего в рознице выдачи банковского сектора занимают 93%, оставшиеся 7% приходятся на долю МФО, онлайн МФО и других кредиторов.

Кредитный портфель розничных кредитов Казахстана на начало 2020 года пересек отметку в 7.4 трлн тенге. При этом портфель потребительских кредитов без залога составляет 4 трлн, ипотека – 1.97 трлн, автокредиты – 561 млрд тенге, потребительские кредиты с залогом – 698 млрд и кредитные карты – 90.4 млрд тенге. Потребительские кредиты без залога и ипотека составляют 82% от всего портфеля страны.

Качество портфеля (на фоне роста ссудной задолженности) также улучшилось до 11.3%, что ниже показателя 2018 года на 2.8%.