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14.10.2021

232,4 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий по инвалидности за 9 месяцев

232,4 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий по инвалидности за 9 месяцев

С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 232,4 млрд тенге.

С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 232,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 59,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Казахстана. 

В сентябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено  25,7 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 5,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 134,3 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 октября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 743 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 995 тенге.

Фото: atpress.kz

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